Сервис доставки продуктов «Самокат» запущен в Нижнем Новгороде

Сервис доставки продуктов питания «Самокат», входящий в экосистему Сбербанка, начал работать в Нижнем Новгороде. Уже с 15 сентября нижегородцы могут получать свои заказы практически мгновенно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

- Все заказы можно будет получить совершенно бесплатно за 15-30 минут. Курьеры привезут их прямо к двери, - говорится в сообщении. – Достичь такой оперативности удалось благодаря работе центров формирования заказов.

Как сообщается, на сегодняшний день сервис уже работает в Москве и Санкт-Петербурге. Нижний Новгород стал первым городом, за пределами двух столиц, где начал работать «Самокат».

- С Нижним Новгородом нас многое связывает, - признался основатель сервиса Вячеслав Бочаров. – У нас давние партнерские отношения с местными производителями. Кроме того, сразу несколько руководителей из нашей команды родились и выросли здесь.