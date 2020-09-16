Приём заявок на конкурс «Мама-предприниматель» продлён до 9 ноября 2020 года Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Прием заявок на конкурс «Мама-предприниматель» продлен до 9 ноября этого года. Автора лучшего бизнес-плана ожидает грант в размере 100 000 рублей на реализацию своей идеи. Этой информацией поделились в региональном Минпроме.

Принять участие в программе приглашаются мамы несовершеннолетних детей и женщины в декретном отпуске. Формат занятости значения не имеет. Для участия требуется только идея будущего бизнеса. Единственное условие — если свой бизнес уже зарегистрирован как ИП или ООО, ему не должно быть более 1 года на момент подачи заявки для участия в конкурсе.

Цель проекта заключается в том, чтобы поддержать женщин и помочь им в совмещении работы с заботой о семье, сформировать у них необходимые компетенцию и знания для организации собственного бизнеса, а главное — задействовать их потенциал для развития экономики страны.

Участницы конкурса пройдут пятидневный образовательный бизнес-интенсив под руководством сертифицированных тренеров. На нем они получат знания, необходимые для успешного старта своего дела — от основ предпринимательства до стратегий эффективного управления бизнесом. А итоговой работой станет бизнес-план идеи каждой участницы, который они должны представить комиссии конкурса.

Подать заявки со своей бизнес-идеей и получить дополнительную информацию о конкурсе можно на сайте mama-predprinimatel.ru до 9 ноября 2020 года. Пятидневный интенсив будет проходить в Нижнем Новгороде с 16 по 20 ноября. По адресу: г. Нижний Новгород, улица Академика Сахарова д.4.

Средства для гранта предоставляются фондом Amway «В ответе за будущее».