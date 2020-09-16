Панихида по погибшим лётчикам-горьковчанам состоится в Нижнем Новгороде

17 сентября в Нижнем Новгороде простятся с летчиками-горьковчанами, погибшими в годы войны. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Нижегородской области.

Останки летчиков-горьковчан Сергея Фадеева и Василия Морозова, найденные поисковым отрядом «Крылья Родины» в Ленинградской области, захоронят на родной земле. Оба пилота погибли в 1943 году во время ожесточенных воздушных баталий.

17 сентября в 12:00 панихиду по погибшим отслужит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в кафедральном соборе Александра Невского. Сергея Фадеева похоронят на мемориальном кладбище в Федяково в 13:30, останки Василия Морозова придадут земле в Воскресенском районе Нижегородской области.

Найти родственников погибших летчиков в Нижнем Новгороде помогла рабочая группа Общественной палаты Нижегородской области по увековечению нижегородцев-героев войн XX века.