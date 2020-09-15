Проспект Гагарина снова перекроют из-за хоккейного матча

По сообщению департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода стало известно, что 17 сентября с 07:00 до 22:00 временно перекроют движение на участке проспекта Гагарина.

Проезд будет запрещен по проспекту Гагарина около дома №29. Это связано с проведением хоккейного матча, в котором нижегородское «Торпедо» встретится с череповецкой «Северсталью». Матч состоится на домашней арене в 19:00.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

Напомним, что по причине строительства транспортной развязки будет перекрыто движение транспорта по улице Циолковского в Нижнем Новгороде. Ограничения будут действовать с 14 сентября 2020 года по 1 мая 2021 года.

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