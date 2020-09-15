Нижегородские гребцы взяли 5 золотых медалей на чемпионате России

Нижегородский гребец - Илья Иванов. Фото: Министерство спорта Нижегородской области
Нижегородские гребцы завоевали золотые медали на чемпионате России. Спортсмены выступали в дисциплине академическая гребля. Об этом сообщают в министерстве спорта Нижегородской области.
В соревновании приняли участие 300 спортсменов из 18 регионов страны, а само мероприятие проходило в Казани в период с 10 по 14 сентября.
В составе экипажа женских восьмёрок с рулевым золотую медаль завоевала Ольга Заруба. Кроме того, девушка заняла 2-е место в заездах двоек без рулевого.
«Золото» в заездах четверок без рулевого и восьмерок с рулевым заработала Алевтина Яганова.
Не меньших успехов добился нижегородец Илья Иванов, завоевавший две золотые медали в заездах четверок без рулевого и восьмерок с рулевым.
- Чемпионат России проходил в непростых погодных условиях. Но, несмотря на это, нижегородские спортсмены показали достойные результаты: все медали они завоевали в олимпийских классах! - поделился тренер ГБУ «НОСШОР по гребному спорту» Тимофей Белевич.
Отметим, что по результатам чемпионата будет проведён отбор в состав российской сборной на чемпионат Европы.
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