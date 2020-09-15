Вячеслав Фетисов пообщался с хоккеистками из женской команды «СКИФ»

Фото: Александр Воложанин

В ходе рабочей поездки в Нижегородскую область депутат Государственной Думы РФ, Посол доброй воли ООН и заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Фетисов посетил тренировку молодежного состава и пообщался с юными хоккеистами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Также Вячеслав Фетисов провел встречу в пресс-центре с основным составом женского хоккейного клуба «СКИФ». Главной темой обсуждения стал профессиональный рост хоккеисток после молодежных команд.

- У них замечательные тренеры, есть стремление побеждать, они умеют трудиться. Главное, получать радость от игры. И тогда, я уверен, у них все получится, - подчеркнул Вячеслав Фетисов.

В настоящее время молодежная команда «СКИФ» проводит завершающую стадию подготовки к финальному турниру Всероссийского клуба «Золотая шайба». Девушки были очень рады общению с легендой хоккея и таким авторитетным человеком, как Вячеслав Фетисов.

- Данная встреча должна дать много положительных импульсов как нашим спортсменкам основной и молодежной команд в предстоящих соревнованиях, так и всему женскому хоккею в целом, - добавил президент женского хоккейного клуба СКИФ Сергей Колотнев.

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