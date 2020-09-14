Вячеслав Фетисов посетил «Черную дыру» и «Белое море» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородскую область с рабочим визитом приехал депутат государственной Думы России, посол доброй воли ОНН Вячеслав Фетисов. Вместе с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Бетиным и президентом корпорации «ГазЭнергоСтрой» Сергеем Черниным они посетили три объекта накопленного экологического ущерба в Дзержинске. Среди них «Черная дыра», «Белое море» и полигон «Игумново».

- В Нижегородской области мы видим конкретные результаты работы, - отметил Вячеслав Фетисов. – На этих объектах применяются уникальные технологии по обезвреживанию отходов. Их можно распространять по стране. Более того, они могут быть востребованы на мировом рынке. Ну, а чтобы в дальнейшем не сталкиваться с возникновением аналогичных объектов каждый реализуемый экономический и промышленный проекты должны содержать в себе экологическую оценку.

К слову, на сегодняшний день работы по ликвидации первых двух объектов полностью завершены. А на «Черной дыре» обезвреживание отходов продолжается. Есть планы и по другим объектам.

- В рамках федерального проекта «Чистая страна» нам уже выделены деньги на ликвидацию Шуваловской свалки. К работам приступим в этом году, - рассказал Андрей Бетин.

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