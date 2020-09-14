Андрей Лапшин: «Легитимность прошедших выборов очевидна»

Легитимность прошедших выборов очевидна. В этом уверен ректор ННГАСУ Андрей Лапшин, говоря о прошедших выборах в представительные органы власти Нижегородской области.

Андрей Лапшин отметил, что члены рабочей группы по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан Общественной палаты Нижегородской области со 2 сентября контролировали ситуацию как на досрочном, так и на очном этапе выборов.

- За это время поступило всего 38 обращений о нарушениях в ходе выборов. Причем не только от наблюдателей, но и – впервые - от членов участковых избирательных комиссий, что демонстрирует высокую сознательность, - заявил Андрей Лапшин. - Такое небольшое количество обращений и есть главное подтверждение легитимности. Также о чистоте выборов свидетельствует отсутствие политических выступлений кандидатов в адрес своих оппонентов и большое число зарегистрированных самовыдвиженцев.

Напомним, Единый день голосования прошел в Нижегородской области 13 сентября.