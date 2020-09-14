Отопление в нижегородских школах включат до 27 сентября

Отопление в нижегородских школах включат на следующей неделе Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже на следующей неделе в Нижнем Новгороде начнется пуск тепла. Правда, пока только в детские сады и школы. Об этом рассказал директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Павел Марков.

- Сейчас в городе завершается подготовка к отопительному сезону. Этот вопрос находится на особом контроле у исполняющего обязанности главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, - отметил Павел Марков. – Сейчас по всему жилищному фонду уже завершена опрессовка и промывка систем. К началу отопительного сезона готовы все 254 источника теплоснабжения. Все они сейчас полностью готовы к пуску тепла.

Напомним, в соответствии с законом, отопительный сезон начинают тогда, когда среднесуточная температура на улице держится ниже – 8 градусов в течение пяти суток подряд.

К слову, в этом году все подготовительные мероприятия к началу отопительного сезона должны завершиться к 15 сентября. Первые пробные топки в Нижнем Новгороде начались еще в начале месяца.