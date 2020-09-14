Пробные топки завершаются в Нижнем Новгороде Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

АО «Теплоэнерго» завершает пробные топки на своих источниках, начатые по поручению исполняющего полномочия главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева. Теперь вся система теплоснабжения будет находиться в режиме полной готовности, чтобы максимально оперативно начать подачу тепла в дома. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Кроме того, начиная с 16 сентября АО «Теплоэнерго» готово при наличии технической готовности потребителей начать подавать тепло в учреждения социальной сферы по заявкам их руководителей.

АО «Теплоэнерго» удалось снизить повреждаемость сетей на 11% в январе-августе 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019. В текущем году предприятие намерено завершить ремонтную кампанию и увеличить объём замены сетей.

Администрация города объявит о начале отопительного периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 суток подряд будет составлять менее +8 градусов по Цельсию. В этом году, согласно прогнозам, такие температуры установятся в Нижнем Новгороде в двадцатых числах сентября.