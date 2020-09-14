Еще шесть нижегородцев умерли от коронавируса

За последние сутки от коронавируса в Нижегородской области скончались еще шесть человек. Таким образом, общее число жертв Covid-19 в регионе достигло 526 человек. Такие данные опубликованы на портале «Стопкоронавирус.рф»

- За минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусом, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. – В результате общее число зараженных в регионе достигло 29 804 человек. Почти 1700 из них проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. В больницах остаются еще около тысячи человек.

К счастью, растет и положительная статистика – на сегодняшний день выздоровели уже 26 426 человек. За сутки из больниц были выписаны 28 человек с отрицательными результатами анализов.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Хотя накануне глава региона уже сообщил, что не исключает ужесточение масочного режима для нижегородцев.