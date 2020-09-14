26 мандатов в думе Нижнего Новгорода получит «Единая Россия»

В думе Нижнего Новгорода седьмого созыва 26 из 35 мандатов получили представители «Единой России». Таковы данные предварительных итогов голосования, опубликованных на сайте Нижегородской областной избирательной комиссии.

В думе нового созыва нижегородцы увидят уже знакомые им лица. В частности, на новый срок переизбраны депутаты Олег Лавричев, Владимир Тарасов, Станислав Прокопович, Руслан Станчев и некоторые другие. Не обошлось и без новых лиц. Среди них Мария Кузнецова в округе № 6, Денис Миронов в округе № 11 и Мария Самоделкина в округе № 14.

Напомним, ранее мы писали, что явка на региональных и муниципальных выборах в Нижегородской области составила 22,6%.

- В ходе прошедших выборов не было выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, - сообщила заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области Анна Красильникова. – В общей сложности, в областную избирательную комиссию поступило 16 обращений. Все они были связаны с муниципальными выборами.

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