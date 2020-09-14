Александр Суханов: «Явки на прошедших в Нижегородской области выборах – показатель спокойного развития общества»

- Явки на прошедших в Нижегородской области выборах – показатель спокойного развития общества. Если человеку до политики нет дела, значит, у него все хорошо, - заявил политолог Александр Суханов, говоря о прошедших в регионе выборах депутатов представительных органов власти.

- Если все хорошо и спокойно, то большая часть избирателей поддерживает существующую власть. Оппозиция и системная, и несистемная выбрала неправильную тактику поведения. Они выступают «против», предлагая бороться. Это отразилось в лозунгах, - продолжил эксперт.

- Государство, как коммунальная квартира. Какой нормальный житель квартиры будет голосовать за того, кто хочет все сломать и выселить неугодных?! Нормальная оппозиция борется за развитие, меняя методы и инструменты. Действующая оппозиция хочет драки, в отличие от населения, которое этого не хочет, - считает Александр Суханов.

- Говорить о легитимности выборов можно, исходя из того, соответствуют ли они законодательству. Они соответствуют, - подытожил политолог.

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