Резкое похолодание ожидается в Нижнем Новгороде

К концу этой недели в Нижнем Новгороде ожидается резкое похолодание – к выходным столбики термометров опустятся до +10 градусов. Окончательно испортят картину затяжные дожди.

- В пятницу, 18 сентября, столбики термометров опустятся до + 12 градусов, - говорится на сайте Gismeteo.ru. – В ночные часы и вовсе похолодает до + 9 градусов. Все это будет сопровождаться сильными дождями.

Схожая картина ожидает нижегородцев и в ближайшие выходные. Даже днем будет не теплее +10 градусов. А по ночам столбики термометров будут опускаться до +7 градусов.

Немного теплее станет только к следующему понедельнику. В это же время и небо немного прояснится: дожди закончатся, и установится солнечная погода.

Напомним, ранее мы писали, что всю эту неделю в Нижнем Новгороде простоит прохладная и дождливая погода. Поэтому, выходя на улицу, не забудьте зонты. Несмотря на это, по прогнозу синоптиков, нынешний сентябрь должен получиться теплее обычных значений. К примеру, 1 сентября столбики термометров поднимались до +32 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru