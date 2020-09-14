Итоговая явка нижегородцев на региональных и муниципальных выборах составила 22,6%

Явка на региональных и муниципальных выборах в Нижегородской области составила 22,6%. Такие данные озвучила Избирательная комиссия Нижегородской области.

Общественная палата Нижегородской области направила 612 общественных наблюдателей в участковые избирательные комиссии в 11 муниципальных образованиях.

Также на избирательных участках присутствовало 2039 наблюдателей, назначенных зарегистрированными кандидатами. Кроме того, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, было направлено 265 наблюдателей. С правом совещательного голоса в выборах приняли участие 1417 членов избиркома.

- 13 сентября нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, выявлено не было, - сообщила заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области Анна Красильникова. - Всего в избирательную комиссию Нижегородской области поступило 16 обращений, все они были связаны с муниципальными выборами, в том числе 3 обращения - по вопросам агитации, 2 – по поводу проведения досрочного голосования.

Отметим, что на дополнительных выборах депутата регионального Заксобрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11 в Дзержинске явка составила 16,76%.

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