Турнир по баскетболу прошел в Нижнем Новгороде. Фото: Федерация баскетбола Нижегородской области

12 сентября 2020 года на площадке «Спорт Порт» состоялся отборочный турнир по баскетболу 3х3 RB Half Court. Судейство осуществлялось по правилам FIBA 3x3. Особенностью турнира стали дополнения в правилах. Одна игра длилась 10 минут с ограничением в 21 очко. Об этом сообщает Федерация баскетбола Нижегородской области.

В мужской категории победу одержала нижегородская команда «Бульдоги». В ходе турнира они одержали семь побед, а в финале со счётом 28:6 обыграли команду «Гранат» из Кстово.

Среди женских команд второй сезон подряд победу одержала команда «Latinas» из Москвы. В финале соревнований москвички обыграли нижегородскую команду «Bad Girls Team».

Согласно информации, теперь команды-чемпионы примут участие в Национальном финале, который пройдет в Санкт-Петербурге.

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