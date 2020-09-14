118 нижегородских дорог отремонтированы в рамках нацпроекта

Региональная программа на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881 км. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор области Глеб Никитин уверяет, что ремонт дорог соответствует графику. С его слов, 80% работ уже выполнено, а на оставшихся участках специалисты завершают ремонт.

Основная цель нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – это приведение дорог в нормативное состояние и уменьшение в два раза количества аварийно-опасных участков.

А также в настоящий момент в регионе уже началась подготовка документов к проведению конкурса подрядных организаций, которые возьмут на себя ремонт дорог области в 2021 году.

– Опыт показал, что раннее определение подрядных организаций позволяет им рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступать к ремонту дорог при наступлении соответствующих погодных условий. Наша цель на следующий год – отремонтировать в рамках нацпроекта более 900 километров дорог, – добавил Глеб Никитин.

Дарья Язева