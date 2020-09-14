Прямые рейсы в Саратов запускают из Нижнего Новгорода. Фото: пресс-служба международного аэропорта Стригино

Нижегородское «Стригино» с 22 сентября 2020 года начнёт выполнять прямые регулярные рейсы в Саратов. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Стригино.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Sukhoy Superjet 100 авиакомпании «Азимут». В самолете будет находиться максимум 100 пассажиров.

Два раза в неделю, по вторникам и субботам, самолеты из нижегородского аэропорта будут вылетать в 17:50 по московскому времени и приземляться в Саратове в 20:00 по местному времени. Время в пути составит 1 час 10 минут.

Расписание рейсов можно также уточнить на сайте аэропорта.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что авиакомпания Red Wings организует прямые перелеты из международного аэропорт Стригино в Екатеринбург.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.