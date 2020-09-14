В Арзамасе благоустроят городской дендрарий. Фото: Администрация города Арзамаса

Дендрарий Арзамасского межрайонного лесничества обретет новый облик. Об этом сообщает администрация города Арзамаса.

Работы на данном объекте станут очередным этапом в развитии паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».

В сентябре приступили к уборке аварийных и сухостойных деревьев на территории дендрария. Затем специалисты займутся высадкой почти 900 новых деревьев разных пород.

Кроме того, на территории пространства с участием экологов и дендрологов будет создана экотропа с навигацией, рассказывающей о ценности леса, его обитателях, деревьях и растениях.

Территорию дендрария также огородят забором, а попасть внутрь можно будет через новые входные группы.

Финансирование по благоустройству дендрария составит 24,7 миллионов рублей.

- Благоустройство позволит не только сохранить уникальную дендрологическую коллекцию, которая располагает 40 видами экзотов, но и значительно пополнить ее численность. Во время производства работ учтены все пожелания экологов, исключено любое технологическое вмешательство в территорию. Все очень аккуратно и минималистично, - отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.

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