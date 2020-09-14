В Арзамасе благоустроят городской дендрарий. Фото: Администрация города Арзамаса
Дендрарий Арзамасского межрайонного лесничества обретет новый облик. Об этом сообщает администрация города Арзамаса.
Работы на данном объекте станут очередным этапом в развитии паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».
В сентябре приступили к уборке аварийных и сухостойных деревьев на территории дендрария. Затем специалисты займутся высадкой почти 900 новых деревьев разных пород.
Кроме того, на территории пространства с участием экологов и дендрологов будет создана экотропа с навигацией, рассказывающей о ценности леса, его обитателях, деревьях и растениях.
Территорию дендрария также огородят забором, а попасть внутрь можно будет через новые входные группы.
Финансирование по благоустройству дендрария составит 24,7 миллионов рублей.
- Благоустройство позволит не только сохранить уникальную дендрологическую коллекцию, которая располагает 40 видами экзотов, но и значительно пополнить ее численность. Во время производства работ учтены все пожелания экологов, исключено любое технологическое вмешательство в территорию. Все очень аккуратно и минималистично, - отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.