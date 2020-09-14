Новые случаи заражения COVID-19 не выявлены в 38 муниципалитетах региона

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 38 муниципалитетах.
По полученной информации на 14 сентября 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 29 804 человека, из них 14 723 проживают в Нижнем Новгороде, 15 081 – в районах и городских округах Нижегородской области.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 574 человек) и Павловском районе (1 483 человека). Следом идёт город Бор — зараженных 1 057 человек, 772 жителя Богородского района.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 3485
Ленинский – 2359
Канавинский – 1903
Советский – 1661
Московский – 1555
Сормовский – 1548
Нижегородский – 1230
Приокский – 982
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