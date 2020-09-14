35 тысяч нижегородских семей получили социальные выплаты, положенные указом президента «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей». А именно 41 тысяча детей в возрасте от 3 до 7 лет. Этой информацией поделились в министерстве социальной политики Нижегородской области.

В целом выплата назначена для более 38 тысяч семей на 45 тысяч детей.

Органы социальной защиты населения региона активно обрабатывают заявления граждан и рассматривают права заявителей на данную ежемесячную выплату. Подать заявление можно в управление социальной защиты населения по месту жительства. Либо в электронном виде: через портал гос. услуг или интернет-портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области. МФЦ также принимают заявления на выплаты.

В министерстве напомнили, что в Нижегородской области организована работа горячей телефонной линии по тому же вопросу. Всем, кто обратится в течение 2020 года, до 31 декабря включительно, выплата будет назначена с января 2020 года (но не ранее, чем ребенку исполнится 3 года). Телефон горячей линии в министерстве социальной политики Нижегородской области: 8 (831) 423-00-16.

– Механизм предоставления выплаты на ребенка от 3 до 7 лет является инновационным. Граждане обращаются только с заявлением одним из указанных способов. Все необходимые сведения запрашиваются органами социальной защиты самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия. В случае отказа, например, в связи с превышением дохода, граждане могут повторно обратиться за пособием после изменения обстоятельств, влияющих на право получения пособия, – пояснили в министерстве социальной политики региона.

Дарья Язева