В Нижегородской области выздоровело 26 426 человек, заразившихся коронавирусом

По данным на 14 сентября 2020 года, 26 426 жителей Нижегородской области с ранее подтвержденным диагнозом «COVID-19» здоровы. Число выздоровевших за последние три дня, включая выходные, составило 276 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отметим, что в регионе за последние сутки было выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 29 804 человек.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области за минувшие сутки сдали 5 308 жителей региона, а средний показатель тестирования составил 201,7 теста на 100 тысяч населения.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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