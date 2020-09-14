Арзамас перейдёт на новую систему уличного освещения

В Арзамасе начался монтаж 6 тысяч новых светодиодных светильников системы уличного освещения. Этой информацией поделилась администрация города.

Работа ведётся в рамках энергосервисного контракта, заключённого между «Россетями Центр и Приволжье Нижновэнерго» и администрацией Арзамаса. Он предусматривает, что 3 линии управления городским освещением будут заменены 74 автоматизированными, что позволит отключать при необходимости лишь небольшие участки. Эта система позволит перейти на качественно новый уровень управления энергоресурсами, сократить энергозатраты и расходы по эксплуатации. 4500 натриевых светильников заменят на новые светодиодные, а также будут добавлены еще 1500. Помимо этого, обновят 30 км сетей и более 500 аварийных и деревянных опор.

– На подготовку к заключению энергосервисного контракта ушло более года. Предпосылками стали многочисленные обращения жителей по поводу недостаточного уличного освещения. Задача по модернизации системы освещения стала для нас безусловным приоритетом. Масштабы реализации энергосервисного контракта не имеют аналогов в истории города как с точки зрения объёмов работ, так и касаемо сроков исполнения, - отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.

Дарья Язева