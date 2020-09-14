В 68 классах в Нижегородской области ввели карантин по коронавирусу

В 26 нижегородских школах введены те или иные карантинные мероприятия по коронавирусу. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- На карантин закрыты 28 классов в 24 школах Нижегородской области, - отметил Сергей Злобин. – Еще две школы закрыты на карантин полностью - № 6 в городе Выкса и школа в селе Вареж Павловского района. В общей сложности, карантин Будет действовать в 75 классах Нижнего Новгорода, Арзамаса, Сарова, Выксы и других муниципальных образований.

Одновременно с этим карантин вводится в 25 группах 22 детских садов Нижегородской области. В частности, закрыты на карантин группы в Нижнем Новгороде, Сарове, Арзамасе, на Бору и в других районах.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Накануне стало известно, что в регионе планируют ужесточить масочный режим.

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