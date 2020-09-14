На целые сутки 700 домов в Зелёном городе и Кстовском районе останутся без воды

Почти 700 домов в Зелёном городе и Кстовском районе останутся без холодного водоснабжения 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Как стало известно, отключение холодного водоснабжения связано с проведением предприятием плановых работ АО «Нижегородский водоканал» по замене запорной арматуры на трубопроводах.

В связи с этим, в период с 03:00 15 сентября до 02:00 16 сентября 2020 года воды не будет в домах, которые расположены в поселках Зеленый город, Ждановский, Культура, Федяково, Луч, Садовский, Дружный, Новинки, Новинки «Смарт-Сити», ЖК «Времена года», деревни Ольгино, Козловка, Черемисское.

В «Водоканале» сообщили, что на время отключения водоснабжения будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, заявку на прибытие которой нужно оформлять по телефону 246-99-99.

- Нижегородский водоканал рекомендует жителям на период отключения сделать запасы холодной воды, - говорится в сообщении.

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