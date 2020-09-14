В финал конкурса «Учитель будущего» вышли две команды из Нижегородской области Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Завершился седьмой полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», который проходил с 11 по 13 сентября в Институте развития образования Республики Башкортостан. Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

На полуфинале в Уфе собрались 45 команд педагогов из 12 регионов Поволжья: по 9 команд от Нижегородской области и Республики Татарстан, 7 команд от Пермского края, 5 команд от Республики Башкортостан,4 команды от Оренбургской области, по 3 команды от Самарской области и Чувашской Республики, и по 1 команде от Пензенской области, Республики Мордовия, Саратовской области, Республики Марий Эл и Удмуртской Республики.

Нижегородскую область в финале конкурса представят две команды: МБОУ «Школа № 88 «Новинская», Богородский р-н, поселок Новинки (Самарцева Алёна Сергеевна, Гузанова Юлия Алексеевна, Михалицына Юлия Константиновна) и команда МАОУ СШ № 10, Павловский р-н, г. Павлово (Харитинов Виктор Григорьевич, Соловьева Мария Андреевна, Громова Ирина Ивановна).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.