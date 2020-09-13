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Политика

Ситуационный центр: «Избирательные права граждан в Нижегородской области не нарушались»

Подведены первые итоги Единого дня голосования
Леся ЛИГОЦКАЯ
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Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области подвел первые итоги Единого дня голосования. Он начал свою работу еще 2 сентября и вел свою деятельность синхронно с избирательными участками в период предварительного голосования.

- С 11 сентября центр вышел на полноформатный режим работы, - рассказали в Ситуационном центре. - В течение всего этого периода члены рабочей группы Общественной палаты и волонтеры call-центра поддерживали постоянную связь с 800 общественными наблюдателями.

Каждые два часа в ситуационном центре проходили видеоконференции.

За весь период работы Ситуационного центра было проведено 14 сеансов видеосвязи. В общей сложности, было совершено около 5000 телефонных звонков наблюдателям из call-центра.

- За время работы ситуационного центра мобильные группы 16 раз выезжали на избирательные участки, - говорится в сообщении. - В течение недели ситуационный центр постоянно взаимодействовал с журналистами и информировал их о своей деятельности.