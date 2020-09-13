В Центризбиркоме пожаловались на работу наблюдателей

В Центральную избирательную комиссию поступил целый ряд жалоб на работу наблюдателей одной из парламентских партий. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

- К нам поступили жалобы на то, что одна из парламентских партий набирает наблюдателей от самых радикальных штабов и движений, - цитирует РИА Новости Эллу Памфилову. – Мы говорим: вы несете ответственность за того, кого приглашаете в качестве наблюдателей. Нам нужны наблюдатели, чтобы соблюдать порядок, а не срывать голосование. Думаю, ни одной такое действие не окажется без ответа.

Напомним, ранее мы писали, что члены УИК пожаловались на наблюдателей от некоторых кандидатов.

- Впервые за все время моей работы в избирательных комиссиях к нам поступили жалобы от членов участковых избирательных комиссий на то, что наблюдатели от некоторых кандидатов специально выводят их из равновесия, провоцируя скандалы и неоднозначные ситуации, - отметила руководитель Избирательной комиссии Нижнего Новгорода Марина Мамонова.