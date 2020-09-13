Избирком: «Явка избирателей на 15:00 на выборах в Нижегородской области составила 17,4%»

По данным на 15:00 13 сентября, явка избирателей в Нижегородской области составила 17,4%. К этому времени на избирательных участках побывали свыше 381 тысячи человек. Об этом сообщает Избирательная комиссия Нижегородской области.

- На дополнительных выборах депутата Заксобрания Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №11 явка составила 13,35%, - говорится в сообщении. - На избирательные участки на выборах депутатов городской Думы Нижнего Новгорода пришло 13,58% нижегородцев.

Больше всего избирателей было зафиксировано в Шарангском районе (62,71%), Починковском (55,83%) и Бутурлинском (54,20%) муниципальных округах. В Нижнем Новгороде больше всего проголосовавших в Автозаводском и Советском районах.

Напомним, в Нижегородской области сегодня работают 1644 избирательных участка. Все они работают с 8:00 до 20:00. На избирательных участках соблюдаются все необходимые эпидемиологические требования.