Елена Ленина: «Делать выводы о характере и качестве каждого нарушения можно только после тщательной экспертизы»

Голосование в регионе проходит спокойно, по сообщениям наблюдателей, грубых нарушений законодательства не наблюдается. Об этом сообщила член рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан Елена Ленина.

- Есть отдельные случаи, на которые мы быстро реагируем: отправляем на участок мобильную группу или анализируем в Ситуационном центре, с участием опытных юристов, - рассказала Елена Ленина. - В большинстве случаев сообщения о нарушениях не подтверждаются. Как и прежде, это погрешности и недоработки в организации избирательного процесса.

По словам Елены Лениной, в Ситуационный центр стекается информация со всех избирательных участков.

- Опираясь на данные общественных наблюдателей, мы можем сказать, что в Нижегородской области избирательные права граждан в подавляющем большинстве случаев соблюдаются, - отметила член рабочей группы. - По всем нештатным ситуациям мы привлекаем к разбору и анализу ситуации и представителей органов власти, и правоохранителей. Но делать выводы о характере и качестве каждого нарушения можно только после тщательной экспертизы.