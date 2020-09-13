Еще пять нижегородцев скончались от коронавируса

За последние сутки от коронавируса в Нижегородской области скончались еще пять человек. Таким образом, общее число жертв опасной инфекции в нашем регионе достигло 520 человек. Эти данные были опубликованы на портале «Стопкоронавирус.рф»

- За минувшие сутки в регионе было выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусом, - сообщает правительство Нижегородской области со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. – Общее число зараженных коронавирусом в регионе достигло 29 657 человек. При этом свыше 1700 заболевших проходят лечение амбулаторно из-за легкого течения болезни. В больницах остаются чуть больше тысячи человек. Еще 13 человек помещены в обсерваторы.

Напомним, Нижегородская область сейчас находится на втором этапе снятия ограничений. Сегодня в регион поступили первые дозы вакцины от коронавируса. Уже завтра в регионе должна начаться вакцинация медиков. Она будет добровольной.