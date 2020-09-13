Избирком: «К полудню явка на выборах в Нижегородской области составила 13,13%»

По данным на 12:00 13 сентября, явка на региональных и муниципальных выборах в Нижегородской области составила 13,13%. Избирательные участки уже посетили свыше 284 тысяч избирателей. Такие данные озвучила Избирательная комиссия Нижегородской области.-

- На дополнительных выборах депутата регионального Заксобрания по одномандатному избирательному округу №11 в Дзержинске явка составила 10,68%, - говорится в сообщении. - На выборах депутатов городской Думы Нижнего Новгорода явка составила 11,67%

Наибольшее число проголосовавших пока зафиксировано в Шарангском районе – почти 45%. Следом идут Починковский, Варнавинском и Тонкинском районы, где явка избирателей составила более 30%. В Нижнем Новгороде по-прежнему лидируют Автозаводский и Советский районы.

Напомним, в Нижегородской области сегодня открылись 1644 избирательных участка. Они будут работать с 8:00 до 20:00.

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