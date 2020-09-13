Наталья Назарова: «Мы вместе создаем команду, которая будет обеспечивать общее социальное благополучие региона»

Голосовать – это право каждого гражданина. И если нам дано право выбирать, то мы должны им воспользоваться. В этом уверен депутат государственной Думы России Наталь Назарова, проголосовавшая на одном из избирательных участков Автозаводского района.

- Проведите воскресенье вместе с семьей, прогуляйтесь, дойдите до избирательного участка. Это всего пара минут, - отметила Наталья Назарова. - Зато потом долгое время вы будете ощущать свою сопричастность к формированию региональной власти. Неравнодушие к жизни города, района позволит нам создать такие условия, при которых дела в нашей области будут идти в гору.

По мнению депутата, сейчас на каждом избирательно участке есть, за кого проголосовать.

- Выбирая своего депутата, жители понимают, кто и как будет решать их вопросы. Мы вместе с вами создаем команду, которая будет обеспечивать общее социальное благополучие области, - отметила Наталья Назарова.