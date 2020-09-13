Избирком: «Явка избирателей в Нижегородской области на 10 утра составила 10,38%. ФОТО: Александр Воложанин

По данным на 10:00 13 сентября, явка избирателей на региональных и муниципальных выборах в Нижегородской области составила 10,38%. За своих кандидатов проголосовали уже 224 589 избирателей. Такие данные озвучила избирательная комиссия Нижегородской области.

- На дополнительных выборах депутата регионального Заксобрания по одномандатному избирательному округу №11 в Дзержинске явка составила 9,03%, - говорится в сообщении. – На выборах депутатов в Гордуму Нижнего Новгорода явка составляет 10,66%.

По данным на 10 утра, самая высокая явка зафиксирована в Варнавинском, Тонкинском и Шарангском районах. Там успели проголосовать свыше 20% избирателей. В Нижнем Новгороде по числу проголосовавших лидируют Автозаводский и Советский районы – там успели проголосовать более 15% избирателей.

- По данным на 10:00, жалоб и письменных обращений на проведение выборов в областную избирательную комиссию Нижегородской области не поступало, - отметила председатель регионального Избиркома Маргарита Красилевская.

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