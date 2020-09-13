159 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

За последние сутки на территории Нижегородской области было зафиксировано 159 новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 13 сентября 2020 года, общее число заболевших Covid-19 в регионе составило 29 657 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

- Около 1700 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь протекает у них без симптомов или в легкой форме, - говорится в сообщении. – Еще около тысячи человек остаются в больницах. В обсерваторах находятся 13 человек.

За последние сутки в нижегородских больницах скончались от коронавируса еще пять человек. Таким образом, общее число жертв опасной инфекции достигло 520 человек.

К счастью, растет и положительная статистика. Общее число выздоровевших от коронавируса нижегородцев достигло 26 398 человек. За последние сутки с отрицательными результатами анализов из больниц были выписаны еще 80 человек.

Напомним, Нижегородская область сейчас находится на втором этапе снятии ограничений. Однако власти заговорили о возможном ужесточении масочного режима. Карантинные мероприятия сейчас введены в 20 нижегородских школах.

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