Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

159 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

Общее число зараженных в регионе составляет 29 657 человек
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
КомментироватьОставить комментарий

За последние сутки на территории Нижегородской области было зафиксировано 159 новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 13 сентября 2020 года, общее число заболевших Covid-19 в регионе составило 29 657 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

- Около 1700 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь протекает у них без симптомов или в легкой форме, - говорится в сообщении. – Еще около тысячи человек остаются в больницах. В обсерваторах находятся 13 человек.

За последние сутки в нижегородских больницах скончались от коронавируса еще пять человек. Таким образом, общее число жертв опасной инфекции достигло 520 человек.

К счастью, растет и положительная статистика. Общее число выздоровевших от коронавируса нижегородцев достигло 26 398 человек. За последние сутки с отрицательными результатами анализов из больниц были выписаны еще 80 человек.

Напомним, Нижегородская область сейчас находится на втором этапе снятии ограничений. Однако власти заговорили о возможном ужесточении масочного режима. Карантинные мероприятия сейчас введены в 20 нижегородских школах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Коронавирус в Нижегородской области