Явка на досрочных выборах в Нижегородской области составила 9%

В Единый день голосования 13 сентября в Нижегородской области открылись 1 644 избирательных участка. Все они работают в штатном режиме и без происшествий. Об этом сообщила председатель Избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

- По данным на утро 13 сентября, явка за весь период досрочного голосования в Нижегородской области составила около 9%, - поделилась первыми цифрами Маргарита Красилевская. – Чуть более 7% от общего числа проголосовавших досрочно составила явка на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания по одномандатному округу №11 в городе Дзержинске и около 10 % - на выборах депутатов городской Думы Нижнего Новгорода. Сегодня процесс голосования продолжается. В регионе открыты 1644 избирательных участка. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты. Всем голосующим члены избирательных комиссий предлагают одноразовые маски, перчатки и антисептик для обработки рук.

Напомним, избирательные участки сегодня работают с 8:00 до 20:00. На участках соблюдены все необходимые требования эпидемиологической безопасности.

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