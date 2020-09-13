Евгений Семёнов: «Голосование в Нижегородской области проходит спокойно и законно»

Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области сегодня ведет мониторинг Единого дня голосования. Еще в восемь утра прошла видеоконференция, на которой эксперты центра связались с наблюдателями и волонтерами. Об этом сообщает Общественная палата Нижегородской области.

- На самом деле Ситуационный центр начал работу еще 2 сентября, но сегодня мы вышли на максимальный уровень нагрузки, - рассказал руководитель Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов. – Конференции с группой мониторинга и волонтерами call-центра проводятся каждые два часа. Волонтеры работают со всеми наблюдателями на участках. При этом каждый волонтер курирует от 75 до 100 человек.

Напомним, всю информацию от наблюдателей и с «горячей линии» направляют в Ситуационный центр. В случае необходимости на избирательный участок приезжает мобильная группа. И там уже на месте члены Общественной палаты вместе с юристами и представителями аппарата регионального Уполномоченного по правам человека выясняют все обстоятельства.