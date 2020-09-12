80-летняя Галина Замураева пропала в Нижнем Новгороде. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде вот уже несколько дней продолжаются поиски 80-летней Галины Георгиевны Замураевой. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

- Пенсионерка ушла из своего дома на улице Пермякова около часа дня 11 сентября, - говорится в сообщении. – С тех пор она на связь не выходила.

Приметы: рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые. Известно, что женщина носит очки.

В настоящее время к поискам уже подключились волонтеры и сотрудники Росгвардии.

- В Автозаводском районе спецподразделение Росгвардии направлено на поиски пожилой женщины, - рассказали в региональном управлении Росгвардии. – Сейчас на поиски гражданки направлены 40 бойцов силового ведомства.

Также к поискам пенсионерки просят присоединиться всех нижегородцев, у которых есть возможность. Волонтеры уже объявили сбор в Автозаводском районе. Узнать все подробности можно у инфорга поисково-спасательного отряда по телефону 89308005051

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