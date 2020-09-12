Глеб Никитин рассказал о новых пространствах для креативных индустрий в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал на пленарном заседании Creative Business Forum фестиваля «Российская креативная неделя – 2020» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Креативные индустрии позволяют сделать Нижегородскую область привлекательной для жизни, - рассказал Глеб Никитин. - В прошлом году нам удалось добиться миграционного притока - к нам приехало 6,5 тысяч человек. Для сравнения, в 2018 году у нас еще наблюдался миграционный отток. Думаю, что на это изменение повлиял и наш вклад в развитие креативных индустрий.

По словам губернатора, в Нижегородской области сейчас создается множество креативных пространств.

- Нижегородская творческая экосистема объединяет сразу несколько прогрессивных городских локаций и проектов, - напомнил глава региона. - Среди них региональный молодежный центр «Высота», креативный кластер «Нижполиграф», центр молодежной коллаборации и штаб активистов на базе Нижегородского Дома пионеров, а также креативный кластер на базе фабрики «Маяк». Его мы создаем совместно с государственной корпорацией «Росатом».

По мнению главы региона, эти локации и проекты станут магнитом для молодых людей, которые захотят остаться в Нижнем Новгороде.