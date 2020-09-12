Ситуационный центр прокомментировал ситуацию на избирательном участке № 2269 в Нижнем Новгороде

Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области прокомментировал ситуацию на избирательном участке № 2269 в Нижнем Новгороде. Ранее в социальных сетях был размещен ролик, при просмотре которого кажется, что наблюдателя не пустили на избирательный участок.

- После проведения проверки было установлено, что наблюдатель кандидата от партии «Яблоко» Варопай пришла на участок задолго до его официального открытия, - пояснили в ситуационном центре. - Охрана не допустила незаконного проникновения на избирательный участок, после чего наблюдатель устроила скандал. Позднее эту запись она выложила в соцсети.

По данным центре, позднее наблюдателя вместе со всеми пустили на избирательный участок.

- В настоящее время она исполняет обязанности наблюдателя, - рассказали в региональном ситуационном центре. - Эксперты ситуационного центра полагают, что действия наблюдателя Варопай могут расцениваться как провокация. По нашему мнению, ее целью является введение общества в заблуждение и создание ложных представлений о незаконном характере выборов.