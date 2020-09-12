Нижегородский ситуационный центр выявил новые фейки на голосовании

Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области выявил новые фейки на голосовании. Сейчас ситуацию на избирательных участках в центре оценивают с помощью сеансов видеосвязи с волонтерами call-центра и общественными наблюдателями. Они работают на избирательных участках по всему региону. Новые данные поступили от Ситуационного центра.

- С разных избирательных участков сегодня поступило несколько однотипных жалоб на отсутствие в помещениях для голосования увеличенной формы итогового протокола, - говорится в сообщении. - Однако отсутствие протоколов не является нарушением.

Согласно Постановлению ЦИК, увеличенные формы протоколов должны размещаться на избирательных участках только в Единый день голосования 13 сентября.

- Публичные сообщения о данных нарушениях могут расцениваться как фейковая информация, - полагают эксперты Ситуационного центра.

Напомним, ранее мы писали, что в Единый день голосования 13 сентября в Нижегородской области откроется свыше 1600 избирательных участков.