Расторгнут контракт на разработку проекта нижегородского гидроузла

Расторгнут контракт на разработку нижегородского гидроузла. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Контракт на разработку проекта нижегородского гидроузла был расторгнут. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Напомним, изначально планировалось, что нижегородский низконапорный гидроузел должен решить проблемы с обмелением Волги и обеспечить судоходство между Нижним Новгородом и Городцом. После реализации проекта в полном объеме должно было восстановиться судоходство между Балтийским, Белым, Каспийским, Азовским и Черным морями.

Нижегородский гидроузел много лет был камнем преткновения. Судоходные компании требовали его скорейшего строительства, А вот экологи наоборот настаивали на том, что это приведет к трагичным последствиям для жителей области.

В июле 2020 года проект получил отрицательное заключение главной государственной экспертизы. Тогда была взята пауза на устранение замечаний, которые эксперты предъявили проекту. Однако на днях контракт на разработку проекта был полностью расторгнут.

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