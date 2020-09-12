Оксана Кислицына: «Досрочное голосование – это очень удобно»

Проходящие в настоящее время избирательные кампании очень важны для избирателей, поскольку формируются представительные органы власти муниципальных образований. В этом уверена уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.

- Я - нижегородка. И мы сейчас выбираем депутатов городской Думы - депутатов, которые в ближайшие 5 лет будут определять, каким будет наш город, - отметила Оксана Кислицына. - Я очень хочу, чтобы, понимая важность данного процесса, избиратели нашли возможность и пришли на избирательные участки. А еще я очень хочу, чтобы каждый избиратель знал в лицо своего городского депутата, а депутат по-человечески откликался на просьбы избирателей.

По словам Оксаны Кислицыной, в Единый день голосования, все сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области будут находиться на рабочих местах.

- Именно поэтому сегодня я проголосовала досрочно. Очень хорошо отношусь к данной форме голосования, - поделилась она. - Это, действительно, очень удобно, особенно когда есть возможность проголосовать на любом избирательном участке, в зависимости от того, где ты находишься.