«Премию Кандинского» в 2021 году будут вручать в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Вручение «Премии Кандинского» в 2021 году будут вручать в Нижнем Новгороде. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в ходе пленарного заседания Creative Business Forum фестиваля «Российская креативная неделя – 2020», прошедшем в Москве.

- В следующем году вручение главной частной премии страны в области современного искусства «Премия Кандинского» состоится в Нижнем Новгороде, - рассказал глава региона. – Данное мероприятие станет важной частью празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Здесь и пройдет выставка номинантов премии.

К слову, в последние годы в Нижегородской области прошло сразу несколько значимых культурных мероприятий. К примеру, нижегородцы смогли увидеть международный фестиваль искусств «Стрелка», фестиваль аудиовизуального искусства «INTERVALS», международный фестиваль современной академической музыки «Opus 52» и фестиваль современного искусства «Арт-овраг».

Напомним, «Премия Кандинского» была учреждена 13 лет назад. Инициатором стал президент международного культурного фонда BREUS Foundation Шалва Бреус. Главной задачей премии является поддержка российского актуального искусства и его продвижение в мире.