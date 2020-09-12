Андрей Тарасов: «Каждый депутат должен быть готов нести персональную ответственность перед своими избирателями»

При одномандатной системе выборов уровень ответственности депутатов перед избирателями резко повышается. Так считает депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов.

- Выборы 13 сентября очень важны для нижегородцев, поскольку мы должны выбрать депутатов Гордумы на ближайшие 5 лет, - напомнил Андрей Тарасов. - В этот раз изменилась и сама система: теперь кандидаты выдвигаются только по одномандатным спискам. В результате депутаты несут персональную ответственность перед жителями своего округа. Это в среднем около 40 тысяч человек. Все они должны быть готовы решать проблемы своих избирателей.

По словам Андрея Тарасова, именно к депутатам сегодня прислушиваются органы власти и руководители районов.

- Каждый депутат проводит личные приемы, и эта часть его работы строго контролируется. Житель, пришедший на прием, всегда получает письменный ответ о решении своей проблемы, - пояснил Андрей Тарасов.- В последнее время мы видим, сколько в городе реализуется программ по озеленению, благоустройству, капитальному ремонту. В том числе решаются вопросы строительства новых садиков, работы социальных и медицинских, образовательных учреждений. Все это - серьезная зона ответственности депутата.