Борис Караганов: «Досрочное голосование – удобная форма в условиях пандемии»

Главная мотивация, которая должна побуждать нижегородцев участвовать в выборах — это возможность поддержать демократию. В этом уверен сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов.

- То, что мы применяем практику досрочного голосования в нынешней избирательной кампании, меня радует. Это значит, что большее число нижегородцев смогут отдать свои голоса за кандидатов, - считает Борис Караганов. - На мой взгляд, очень удобная форма, тем более в условиях пандемии. Мы должны разъяснять людям, что соблюдение мер безопасности - в их же интересах, с этим они должны свыкнуться, как с образом жизни.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижегородской области 13 сентября откроется 1644 избирательных участка. В Арзамасе и Нижнем Новгороде голосование на выборах в гордумы уже началось. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин еще накануне вместе с супругой проголосовали на избирательном участке в Зеленом городе.