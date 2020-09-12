Дом купца Бугрова в Нижнем Новгороде отреставрируют за 29 миллионов рублей Фото: Google Карты

В Нижнем Новгороде объявлен конкурс на проведение реставрационных работ в здании объекта культурного наследия «Дом купца Николая Бугрова» на Нижневолжской набережной. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

- Конкурс на проведение реставрационных работ был объявлен 10 сентября, - говорится в сообщении. – 18 сентября должны быть подведены его итоги.

В соответствии с условиями конкурса, максимальная стоимость работ по этому проекту составляет 29 миллионов рублей.

Напомним, «Дом купца Николая Бугрова», расположенный по адресу дом № 14 на Нижневолжской набережной, является объектом культурного наследия регионального значения. Здание было построено еще в конце 19 века и сейчас нуждается в реставрации.

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