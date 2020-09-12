Сергей Кабайло: «Досрочное голосование – это дополнительный шанс выразить свое мнение»

Председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло рассказал о своих ожиданиях от предстоящих выборов.

- Для меня предстоящие выборы значат много: я жду, когда в нашей городской Думе появится комитет по культуре. Поэтому призываю земляков принять участие в этом важном мероприятии, - заявил Сергей Кабайло. - Я сам не люблю, когда за меня кто-то делает выбор, и не понимаю тех, кто столь серьезную задачу доверяет другим.

Оценил Сергей Кабайло и возможность досрочного голосования. По его мнению, это станет дополнительным шансом выразить свое мнение для тех, у кого на день выборов назначены более важные дела.

- Конечно, большое значение имеет соблюдение на предстоящих выборах всех правил эпидемиологической безопасности, - отметил Сергей Кабайло. - Я отношусь к этому очень серьезно, и, естественно, всем нижегородцам желаю здоровья.