Артем Баранов: «От нижегородцев зависит, кто будет отстаивать их интересы в ближайшие пять лет»

Сейчас идет очень ответственный период - выборы депутатов городской Думы Нижнего Новгорода. Именно от активности нижегородцев зависит, кто будет отстаивать их интересы в ближайшие пять лет. Так считает депутат Законодательного собрания Нижегородской области Артем Баранов.

- Важно прийти на избирательный участок и поддержать своего кандидата, взгляды которого разделяете. Я уже и сам проголосовал, не остался в стороне, - поделился Артем Баранов. - Проведение трехдневного голосования является важным шагом в построении гражданского общества. Необходимо услышать голос каждого избирателя. Любой совершеннолетний гражданин может прийти в выбранное им время и сделать свой выбор. Особенно это важно сейчас для продолжения уверенного развития нашей страны.

По мнению депутата, проведение трехдневного голосования не повлечет неблагоприятные последствия для эпидемиологической обстановки в регионе.

- Благодаря блестящей организации выборного процесса голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм и правил, что делает его комфортным и безопасным, - заявил Артем Баранов.