Владимир Паков: «Именно местные депутаты лучше других знают особенности своего округа и проблемы избирателей»

Для участия в голосовании в Нижегородской области созданы все условия: на участках измеряют температуру, выдают маски и перчатки. В этом уверен военный комиссар Нижегородской области, депутат Законодательного собрания региона Владимир Паков.

- Сам я предпочитаю голосовать в Единый день голосования. Это как особый ритуал - прийти на участок, почувствовать атмосферу, опустить бюллетень в урну и пообщаться с людьми, - рассказал Владимир Паков. - Мне важно, что происходит на моем избирательном округе. Так, 13 сентября будут проходить выборы депутатов в 12 сельских советов Кстовского района Нижегородской области. Уверен, в итоге судьба всего Кстовского района будет в их надежных и крепких руках.

По словам Владимира Пакова, каждый день он взаимодействует с депутатами разных уровней и каждый раз убеждается, что только слаженная работа депутатов, сотрудников администраций и активистов приносит свои плоды.

- Именно местные депутаты лучше других знают особенности своего округа и проблемы избирателей. Они в первую очередь являются посредником между жителями и администрацией, - полагает Владимир Паков. - Именно поэтому так важно прийти на выборы всей семьей и выбрать того депутата, чьи взгляды вы разделяете.